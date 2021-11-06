Fatih Terim'in son prensi Doğuhan Aral Şimşir

Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu'nun olası ayrılığı için alternatifleri belirliyor. Başkan Burak Elmas'ın göreve gelmesiyle transferlerini scout ekibinin raporuyla yapan sarı-kırmızılılar, bu kez gözünü Danimarka'ya çevirdi.



FC Midtjylland U19 Takımı'nda boy gösteren Doğuhan Aral Şimşir, gözlemci ekibinin radarına takıldı. 19 yaşındaki ismin potansiyeli göz kamaştırıyor.



12 MAÇ 8 GOL



Türk asıllı Danimarkalı futbolcu, sağ ayağını kullanıyor ve sol kanatta forma giyiyor. Genç yaşına rağmen güçlü fiziğiyle dikkat çeken Doğuhan, sağ kanatta ve santrforda da görev yapabiliyor.



Bu sezon Midtjylland U19 takımında 12 maça çıkan Doğuhan, 8 kez fileleri sarsarken 2 de asist yaptı. Midtjylland A takımında 6 kez boy gösteren Doğuhan Aral 1 kez fileleri sarsmayı başardı.





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