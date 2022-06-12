Fatih Terim'in seçim kararı!

Galatasaray'da eski teknik direktör Fatih Terim oy kullanmaya gelmedi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Fatih Terim'in seçim kararı!
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12 Haziran 2022 11:05
Galatasaray'da Divan üyesi efsane teknik direktörü Fatih Terim sandığa gitmedi.

Galatasaray'da Burak Elmas döneminde görevine son verilen Fatih Terim, Eşref Hamamcıoğlu ve Dursun Özbek'in yarıştığı seçimde oy kullanmama kararı aldı.

Seçim sırasında gözler Fatih Terim'deydi. Galatasaray Divan Kurulu Üyesi de olan deneyimli teknik adam, oy kullanmaya gelmedi. Terim'in Bodrum'da olduğu öğrenildi.

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