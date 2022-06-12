Fatih Terim'in seçim kararı!

Galatasaray'da Divan üyesi efsane teknik direktörü Fatih Terim sandığa gitmedi.
Galatasaray'da Burak Elmas döneminde görevine son verilen Fatih Terim, Eşref Hamamcıoğlu ve Dursun Özbek'in yarıştığı seçimde oy kullanmama kararı aldı.
Seçim sırasında gözler Fatih Terim'deydi. Galatasaray Divan Kurulu Üyesi de olan deneyimli teknik adam, oy kullanmaya gelmedi. Terim'in Bodrum'da olduğu öğrenildi.
Galatasaray'da Burak Elmas döneminde görevine son verilen Fatih Terim, Eşref Hamamcıoğlu ve Dursun Özbek'in yarıştığı seçimde oy kullanmama kararı aldı.
Seçim sırasında gözler Fatih Terim'deydi. Galatasaray Divan Kurulu Üyesi de olan deneyimli teknik adam, oy kullanmaya gelmedi. Terim'in Bodrum'da olduğu öğrenildi.
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