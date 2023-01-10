Fatih Terim'in mirası 'Barış Alper Yılmaz'

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, Fenerbahçe'yi 3-0'lık skorla devirirken, Barış Alper Yılmaz performansıyla dikkat çeken oyuncular arasında yer aldı. Barış Alper Yılmaz, Fatih Terim'in ısrarları sonrası Ankara Keçiörengücü'nden 2.1 milyın Eoru'ya transfer edilmişti.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Fatih Terim'in mirası 'Barış Alper Yılmaz'
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10 Ocak 2023 13:27
Baris Alper Yilmaz
Baris Alper Yilmaz
Galatasaray
Icardi-Gomis ve Seferovic gibi dünyaca ünlü isimleri kulübede bırakıp derbiye damga vuran Barış Alper Yılmaz, taraftarın da gönlünü fethetti.

FATİH TERİM'İN MİRASI

Presi ile sarı-lacivertli savunmayı yıpratan 22 yaşındaki kanat oyuncusu, Fatih Terim'in takıma miras bıraktığı isimlerden biri.

BU SEZON GÜVENİ BOŞA ÇIKARMADI

9 Temmuz 2021'de İmparator'un ısrarlı çalışmaları sonrasında Ankara Keçiörengücü'nden 2.1 milyon Euro'ya alınan genç futbolcu ilk sezonunda beklenen patlamayı yapamamıştı. Bu sezon Okan Buruk ile birlikte çıkışa geçen başarılı oyuncu, kendisine güvenen Fatih Terim ve Okan Buruk'un da güvenini boşa çıkarmadı. 

 

 

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