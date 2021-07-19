Fatih Terim'in kafasındaki 4 farklı PSV 11'i

Galatasaray, Çarşamba günü PSV Eindhoven ile Şampiyonlar Ligi için kritik bir maça çıkacak.Gedson Fernandes transferinden şu ana kadar istediği sonucu alamayan Galatasaray Yönetimi, teknik direktör Fatih Terim'in taleplerinin bir kısmını yerine getirerek PSV maçına çıkacak.Kadro olarak tam sıkıntılı bir süreç içerisinde bulunan Galatasaray'da Emre Akbaba ve Yedlin PSV karşısında kesin olarak forma giyemeyecek; Radamel Falcao'nun durumu ise belirsizliğini koruyor.