Fatih Terim'in ibra kararı belli oldu!

Galatasaray'da cumartesi günkü mali kongre öncesi merak edilen konulardan biri de Fatih Terim'in toplantıya katılıp katılmayacağı idi. Terim'in salonda yer alacağı ve en ön sırada oturacağı öğrenildi.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Fatih Terim'in ibra kararı belli oldu!
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25 Mart 2022 08:30
26 Mart'ta yapılacak mali kongrede oylamanın nasıl gerçekleştirileceği de büyük önem taşıyor.

Geçmiş dönemde sayımda yaşanan problemler ve tartışmalar nedeniyle yapılan son kongrede kapalı oylamaya gidilmişti. Ancak bu şekilde oylamanın fazla zaman alacağı sadece Burak Elmas dönemi değil, Mustafa Cengiz döneminin de masaya gelmesinden dolayı toplantının çok geç biteceği belirtiliyor.

Bu nedenle toplantının açık oylama şeklinde yapılması fikrinin ağırlık kazandığı öğrenildi.

Terim ibra etmeyecek

Terim'in kongrede konuşma yapmayı ise planlamadığı belirtildi.

Son dönemlerde Ahmet Ocaklı ve Rezan Epözdemir gibi kendisine yakın isimlerle sürekli toplantılar yapan Terim'in oylamada yönetimi ibra etmeyeceği belirtildi.

Terim'in yönetimin ibra olmaması konusunda birçok üye ile de temasta bulunduğu, bu konuda öncülük ettiği öğrenildi.

Yalman: Sabır ve destek çok önemli

Sarı-kırmızılı kulübün eski başkanlarından olan ve şu an da Disiplin Kurulu başkanlığı yapan Alp Yalman Mali Kongre öncesi Milliyet'e konuştu.

Yalman, "Galatasaray hesapları tetkik edecek, inşallah aklı selimle güvenini tazeleyecek" dedi. 8 aylık bir yönetimin değerlendirileceğini söyleyen Yalman, "Galatasaray'da hem sabır ve hem de destek önemli bir unsur. Onun da mevcut olduğuna inanıyorum" ifadelerini kullandı.

 

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