Fatih Terim'in hedefi 10 dakika değil 90 dakika!

Hayalindeki Galatasaray'ın geri dörtlüsünü orta saha çizgisine yakın kurmak isteyen Fatih Terim, öndeki oyuncularla da şiddetli baskı yapmayı planlıyor.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
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Fatih Terim'in hedefi 10 dakika değil 90 dakika!
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11 Ekim 2021 10:09
Galatasaray gençleşme projesinin artılarını, sahada da farklı bir şekilde göstermek istiyor.

Sarı-kırmızılıların tarihinde unutulmayacak bir takım miras bırakmak istediğini her fırsatta söyleyen Fatih Terim ise pres ve baskı konusunda çalışıyor. Kurmaylarıyla yaptığı görüşmelerde tecrübeli hoca, kurmak istediği oyun sistemini anlatıyor.

Terim, savunma hattını orta saha çizgisine yakın oluşturmak istiyor. Rakibi kendi sahasına hapsetmek adına ise pres ve şiddetli baskı süresini artırmak istiyor.

ARTISI TAKIMIN GENÇ OLMASI
Takım analizcileri henüz sarı-kırmızılı futbolcuların Terim'in istediği düzeyde baskıyı 10 dakika yapabildiğini belirledi. Kurt hoca, bu rakamı artırmak ve maç geneline yaymak için çalışmalar yaptırıyor. Genç futbolcuların istenilen tempolu futbola daha rahat ulaşabileceğine inanılıyor. Antrenman temposu buna yönelik yapılıyor. Ayrıca sürekli analiz ve pozisyon alma çalışmaları gerçekleştiriliyor.


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