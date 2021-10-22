Fatih Terim'in hamleleri, Lokomotiv Moskova maçına damga vurdu

Galatasaray'ın Lokomotiv Moskova'yı 1-0 mağlup ettiği maçta Fatih Terim'in yaptığı değişiklikler ve oyuna giren isimlerin performansı damga vurdu.

Abone Ol
Fatih Terim'in hamleleri, Lokomotiv Moskova maçına damga vurdu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
22 Ekim 2021 08:34
UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray'ın deplasmanda Lokomotiv Moskova'yı 1-0 yendiği maçta Fatih Terim'in hamleleri ve oyuna giren isimlerin etkisi dikkat çekti.

Karşılaşmanın ilk yarısındaki pozisyon kısırlığına karşın Fatih Terim, devre arasında değişiklik hamlesi yapmazken 67. dakikada Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz'ın yerine oyuna dahil oldu.

Mücadelenin 76. dakikasında ise Olimpiu Morutan oyuna dahil oldu.

2 DAKİKADA İŞİ BİTİRDİLER

Dakikalar 80'i gösterdiğinde Morutan'ın şık pasında Kerem Aktürkoğlu kaleci Guilherme'ye takıldı.

Yalnızca 2 dakika sonra ise bir kez daha sahneye Morutan-Kerem Aktürkoğlu çıktı.

Kerem rakip ağları havalandırırken asisti yapan isim Morutan oldu.

TERİM VE MORUTAN'A ÖVGÜLER

Sonradan oyuna giren iki ismin etkinliği ve Fatih Terim'in hamleleri, sosyal medyada övgü aldı.

Ayrıca Olimpiu Morutan ve Kerem Aktürkoğlu'nun etkinliği de maçın en çok konuşulan konularından biri oldu.


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.