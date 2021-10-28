Fatih Terim'in Halil Dervişoğlu kararı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Gaziantep FK maçında Halil Dervişoğlu'nu forvete koyacak.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Fatih Terim'in Halil Dervişoğlu kararı
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28 Ekim 2021 09:44
Beşiktaş derbisinde Mbaye Diagne ile başlayan Fatih Terim, Senegalli golcüsü etkisiz kalınca Mustafa Muhammed'i oyuna aldı.

Mısırlı forvet, kaçırdığı penaltıyla yenilgiye engel olamadı. Hem Diagne hem de Muhammed derbi performanslarıyla hayal kırıklığı yaşattı. İki oyuncusunu da yedek bırakma kararı alan Terim, Gaziantep FK maçında ilk 11'e Halil Dervişoğlu'nu koyacak.

İleri uçtaki Halil'e, Kerem ve Morutan destek verecek.


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