Fatih Terim'in halefini de gönderdiler!

Yunan ekibi Panathinaikos, Fatih Terim'in yerine getirdiği 49 yaşındaki Uruguaylı teknik direktörü Diego Martin Alonso'nun görevine son verdi. Yunan basını Alonso kararını 'büyük pişmanlık' olarak yorumladı.

, Fotoğraf; AA
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Fatih Terim'in halefini de gönderdiler!
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30 Ekim 2024 11:55
Yunanistan ligi ekiplerinden Panathinaikos'ta flaş bir karara imza atıldı. Üst üste kötü sonuçlarla sarsılan komşuda 49 yaşındaki Uruguaylı teknik direktör Diego Martin Alonso ile yollar ayrıldı.

Fatih Terim'in yerine büyük umutlarla getirilen Alonso da Panathinaikos'a çare olamadı. Yunanistan Süper Ligi'nde bu sezon 9 maçta 3 galibiyet, 4 beraberlik, 2 mağlubiyet ile 13 puanla 8. sırada yer alan Panathinaikos 5 ayda 2 hoca gönderdi.

Yunan ekibi Fatih Terim döneminde daha yüksek bir başarı ortalaması yakalamıştı.

TERİM'İN ORTALAMASI DAHA İYİ

Fatih Terim, Panathinaikos ile çıktığı 26 karşılaşmadan 14 galibiyet, 6 mağlubiyet ve 6 beraberlik yaşarken, maç başına 1.85 puan ortalaması elde etmişti.

17 maça çıkan Martin Alonso, 6 galibiyet, 6 mağlubiyet ve 5 beraberlik elde ederek maç başına 1.35 puan ortalaması aldı.

Yunan basını Uruguaylı hoca Diego Martin Alonso'nun ayrılık kararının ardından Terim'in gönderilmesini 'pişmanlık' olarak yorumladı. Takımı daha iyi bir konuma getirmesi beklenen Alonso'nun getirdiği hayal kırıklığı Yunanistan'da gündem oldu.

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