Geçen sezon şampiyonluğu kıl payı kaçıran Sarı-Kırmızılılar yeni dönem öncesinde kadrosunu güçlendirmek adına çalışmalarına tam gaz devam ediyor.



Yönetim, teknik ekibin istekleri doğrultusunda transfer operasyonuna devam ederken, teknik direktör Fatih Terim verdiği raporun ardından artık sadece takım içine odaklandı. İlk resmi maçını 21 Temmuz'da Şampiyonlar Ligi 2. Turu'nda PSV ile oynayacak olan Cim Bom'da tecrübeli hoca, turu geçmenin hesaplarını yapmaya başladı.



Uzun saatler Florya'da



PSV maçına kadar mutlaka bir sol bek ve bir orta sahanın takıma katılmasını talep eden deneyimli çalıştırıcı, olası olumsuzluklara karşı mevcut kadrodan en iyi şekilde yararlanmayı planlıyor. Bu doğrultuda Florya'da analizler yapan Terim, PSV'yi eleyecek formasyon ve taktikler için uzun saatler çalışıyor.



