Fatih Terim'in gol umudu Halil Dervişoğlu

Galatasaray'da Diagne ve Muhammed'in yokluğunda elde tek forvet Halil Dervişoğlu kaldı.

, Fotoğraf; AA
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Fatih Terim'in gol umudu Halil Dervişoğlu
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04 Ocak 2022 08:34
İlk yarıda büyük sıkıntı yaşadığı Süper Lig'de 2. devre ile birlikte çıkış yakalamak isteyen Galatasaray'ın önüne bu kez Afrika Kupası engeli çıktı.

Mbaye Diagne'nin sakatlanmasının ardından Mustafa Muhammed de Mısır Milli Takımı'na giderken santrfor bölgesinde görev yapabilecek tek oyuncu olarak Halil Dervişoğlu kaldı.

Sarı kırmızılıların yeni bir başlangıç yapmak istediği Giresun mücadelesinde teknik direktör Fatih Terim'in en büyük gol umudu Halil oldu.

Bu sezon Galatasaray formasıyla 10 resmi maça çıkan 22 yaşındaki futbolcu, 3 gol - 1 asistlik bir performans sergiledi.


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