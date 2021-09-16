Fatih Terim'in gol silahı: Kerem Aktürkoğlu

Galatasaray'ın hücum oyuncusu Kerem Aktürkoğlu, Avrupa'da golcü kimliğini konuşturuyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fatih Terim'in gol silahı: Kerem Aktürkoğlu
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16 Eylül 2021 12:07
Galatasaray'ın genç hücum oyuncusu Kerem Aktürkoğlu, bu sezon Avrupa'da dikkat çekiyor.

22 yaşındaki futbolcu bu sezon Avrupa Ligi'nde ön elemelerde çıktığı 4 maçta 2 gol attı.

Aktürkoğlu, 2 golünü de dış sahadaki Randers ve St. Johnstone karşılaşmalarında kaydetti.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in Lazio maçında da en büyük gol silahlarından biri Kerem olacak.

Tecrübeli teknik adam, "Ceza sahası dışından şut atmaktan çekinme" diyerek oyuncusunu maça motive etti.


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