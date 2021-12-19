Fatih Terim'in Galatasaray'a istediği forvet!

Galatasaray'da Süper Lig'de istikrarsız sonuçlar alınmış olsa bile UEFA Avrupa Ligi'nde elde edilen başarının ardından yönetim teknik heyete tam yekti verirken transferde hareketli saatler başladı.



Sarı - kırmızılı teknik heyet buna göre özellikle forvet hattında yaşanan gol kısırlığı nedeniyle bu bölgeye takviye planlıyor.



Galatasaray Başkanı Burak Elmas, daha önce basın mensuplarıyla yaptığı görüşmede; "Listemizde başka oyuncular da var. Ocak ayında gerekli hamleleri yapacağız. Sezon başında transferin büyük bölümünü yaptık. Devre arasında da gerekli takviyeleri yapacağız" demişti.



TERİM'İN İLK TERCİHİ MUANI!



Sözleşmesi Haziran 2022'de sona erecek Muani özellikle hızı ve gücüyle öne çıkıyor. 23 yaşındaki futbolcu aynı zamanda her iki kanatta da görev alabiliyor.



9 GOLLÜK KATKI YAPTI



Nantes altyapısından yetişen Randal Kolo Muani, geçen sezon Bologno'da kiralık forma giydikten sonra takımına geri döndü. Bu sezon 17 karşılaşmada forma şansı bulan futbolcu, 6 gol atarken,, 3 de asist yaptı. Transfermarkt değeri 12 milyon euro'ya fırladı.





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