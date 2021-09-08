Fatih Terim'in favori golcüsü Halil Dervişoğlu

Fatih Terim'in pas oyunundaki yüksek performansı nedeniyle Halil Dervişoğlu'nu, Diagne ile Mustafa Muhammed'den bir adım önde tuttuğu öğrenildi. Tecrübeli çalıştırıcının yeni sezonda birinci golcüsü Halil olacak

Haber; Milliyet
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Fatih Terim'in favori golcüsü Halil Dervişoğlu
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08 Eylül 2021 11:13
Galatasaray'ın Brentford'dan yeniden kiraladığı Halil Dervişoğlu bir anda Teknik Direktör Fatih Terim'in ilerde bir numaralı gözdesi oldu. Diagne, Mustafa Muhammed ve Halil Dervişoğlu'nun bulunduğu ön tarafta kimin oynayacağı merak ediliyordu.

Fatih Terim'in pas oyunundaki üst düzey performansı ve sırtı dönük oyundaki verimliliği nedeniyle Halil'i ana planda düşündüğü öğrenildi. Diagne'nin fiziksel olarak iyi durumda olmasına karşın tecrübeli teknik adamın özellikle oynatmak istediği hızlı ve pasa dayalı oyun düzeninde Halil'i önde gördüğü belirtildi.

Milli Takım'ın son Cebelitarık maçında oyuna girip kilidi açan isim olan 21 yaşındaki forvet geçen sezon sonunda da formuyla sarı-kırmızılı takımda formayı sırtına geçirmişti.


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