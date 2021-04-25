Fatih Terim'in Ersun Yanal'a büyük üstünlüğü

6-3-1 dizilen bir takımı açmak,

Ersun

Hoca bunu iyi yapıyor. Takıma iyi ezberletmiş. Böyle bir takımı açmak hiç kolay değil" dedi.

Fatih Terim'e rakip olduğu 14 Süper Lig maçının sadece birini kazanan Ersun Yanal (8B 5M), tek galibiyetini Kasım 2002'de evinde aldı (Gençlerbirliği 1-0 Galatasaray). pic.twitter.com/h7cDTMPeJJ



— Sporx (@sporx) April 24, 2021

Galatasaray'ın 1-0 kazandığı Antalyaspor maçı dahil olmak üzere Fatih Terim ile Ersun Yanal, toplamda 14 kez rakip oldular. Fatih Terim bu maçların 9'unda galibiyet alırken 4 mücadele beraberlikle sonuçlandı.Ersun Yanal'ın Fatih Terim'e karşı tek galibiyeti bulunuyor. Yanal, 2002'de Gençlerbirliği'nin başındayken Fatih Terim'in Galatasaray'ını 1-0 mağlup etmişlerdi.Fatih Terim maçın ardından, "Öte yandan Fatih Terim'in Antalyaspor karşısında Süper Lig'de yenilmezliği devam etti. Terim'in teknik direktörlük kariyerinde Süper Lig mağlubiyeti almadığı takımlar arasında en fazla karşılaştığı rakibi de Antalyaspor. Fatih Terim'in takımları, Antalyaspor'a karşı 20 maçta 14 galibiyet alıp 6 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı.