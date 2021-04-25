Fatih Terim'in Ersun Yanal'a büyük üstünlüğü

Galatasaray'ın Antalyaspor'u 1-0 mağlup etmesinin ardından Fatih Terim'in Ersun Yanal'a büyük üstünlüğü göze çarptı.

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Fatih Terim'in Ersun Yanal'a büyük üstünlüğü
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25 Nisan 2021 12:05
Galatasaray'ın 1-0 kazandığı Antalyaspor maçı dahil olmak üzere Fatih Terim ile Ersun Yanal, toplamda 14 kez rakip oldular. Fatih Terim bu maçların 9'unda galibiyet alırken 4 mücadele beraberlikle sonuçlandı.

Ersun Yanal'ın Fatih Terim'e karşı tek galibiyeti bulunuyor. Yanal, 2002'de Gençlerbirliği'nin başındayken Fatih Terim'in Galatasaray'ını 1-0 mağlup etmişlerdi.

Fatih Terim maçın ardından, "6-3-1 dizilen bir takımı açmak, Ersun Hoca bunu iyi yapıyor. Takıma iyi ezberletmiş. Böyle bir takımı açmak hiç kolay değil" dedi.

FATİH TERİM ANTALYASPOR'A MAĞLUP OLMUYOR

Öte yandan Fatih Terim'in Antalyaspor karşısında Süper Lig'de yenilmezliği devam etti. Terim'in teknik direktörlük kariyerinde Süper Lig mağlubiyeti almadığı takımlar arasında en fazla karşılaştığı rakibi de Antalyaspor. Fatih Terim'in takımları, Antalyaspor'a karşı 20 maçta 14 galibiyet alıp 6 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı.



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