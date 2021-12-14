Fatih Terim'in en kötü dönemi

Sarı-kırmızılı takımda kayıplar sürerken teknik direktör Fatih Terim de Galatasaray kariyerindeki en kötü lig performansını sergiliyor. Cezası nedeniyle tribünde olan deneyimli çalıştırıcı, Süper Lig'deki ilk 16 maçları itibarıyla en az puan topladığı (23) döneme imzasını attı.



Savunmadaki hatalar da son sürat devam ediyor. Terim yönetiminde ligde en az puanın yanı sıra en çok gol yenilen periyot yaşanıyor. İlk 16 haftalar sonunda sarı-kırmızılılar kalesinde 20 gol görerek bu alanda da İmparator'un en kötü karnesini yazdı.





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