Fatih Terim'in en kötü dönemi

Galatasaray'da 580 maça çıkan Fatih Terim, ligdeki ilk 16 maçları baz alındığında sadece 23 puan toplayarak en kötü sürecini yaşıyor

Haber; Sabah
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Fatih Terim'in en kötü dönemi
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14 Aralık 2021 10:32
Sarı-kırmızılı takımda kayıplar sürerken teknik direktör Fatih Terim de Galatasaray kariyerindeki en kötü lig performansını sergiliyor. Cezası nedeniyle tribünde olan deneyimli çalıştırıcı, Süper Lig'deki ilk 16 maçları itibarıyla en az puan topladığı (23) döneme imzasını attı.

Savunmadaki hatalar da son sürat devam ediyor. Terim yönetiminde ligde en az puanın yanı sıra en çok gol yenilen periyot yaşanıyor. İlk 16 haftalar sonunda sarı-kırmızılılar kalesinde 20 gol görerek bu alanda da İmparator'un en kötü karnesini yazdı.


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