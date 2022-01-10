Fatih Terim'in ekibi de görevden alındı

Galatasaray'da Fatih Terim ile yolların ayrılmasının ardından, deneyimli teknik adamın ekibindeki 7 isme de veda edildi.

Haber; Sporx.com
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Fatih Terim'in ekibi de görevden alındı
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10 Ocak 2022 17:23
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim ile yolların ayrılmasının ardından, deneyimli teknik adamın ekibine de veda edildi.

Sarı-kırmızılı takımda Fatih Terim'in cezalı olduğu dönemde eleştirilen Selçuk İnan ve Necati Ateş ile yollar ayrıldı.

Öte yandan Galatasaray'da Fatih Terim'in ekibinde yer alan idari menajer Şükrü Hanedar, sportif koordinatör Fatih İbradı, Florya Metin Oktay Tesisleri Müdürü Fahri Yılmaz, Florya Metin Oktay Tesisleri Müdür Yardımcısı Ender Uysal, Medya Sorumlusu Eray Sözen'in de işine son verildi.

TERİM'İN EVİNE GİTTİLER

Bu arada Galatasaray'da görevden alınan Fatih Terim'in ekibi, yaşananların ardından deneyimli teknik adamın evine gitti. Sarı-kırmızılı kulübün idari menajer yardımcısı Mert Çetin de Terim'in evine giden isimlerden biri oldu.



FUTBOLCULAR BEĞENDİ

Ayrıca Galatasaray İdari Menajeri Yardımcısı Mert Çetin, Fatih Terim ile ilgili paylaşım yaptı. Sarı-kırmızılı bazı futbolcular ise bu paylaşımı beğendi.




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