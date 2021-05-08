Fatih Terim'in derbi kozu Ryan Babel!

Beşiktaş derbisinde galibiyet hedefleyen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Babel'in tecrübesine ve son haftalarda yükselen formuna güveniyor. Tecrübeli çalıştırıcı, Hollandalı oyuncudan sorumluluk almasını istedi

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Fatih Terim'in derbi kozu Ryan Babel!
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08 Mayıs 2021 10:20
Ryan Babel
Ryan Babel
Galatasaray
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in derbideki en büyük kozu Ryan Babel olacak. Terim, Hollandalı futbolcunun tecrübesine ve son haftalarda yükselen formuna çok güveniyor.

Gençlerbirliği deplasmanında olduğu gibi tecrübeli oyuncuyla maça başlamayı düşünen Terim, Babel'den bugünkü zorlu maçta sorumluluk almasını istedi.

Beşiktaş duvarını aşmada, Babel'in sergileyeceği performansın önemine dikkat çeken Terim, Halil ve Kerem'in enerjisinin de yine maç için belirleyeceği olacağı düşüncesinde...

YEDLIN SÜRPRİZİ

Sarı-kırmızılı teknik adam, son haftalarda kritik gollere imza atan Emre Akbaba'dan da yine on sekiz içinde bulunmasını istedi. Terim, Emre'ye bol pozisyona girmesini, diğer maçlarda olduğu gibi gol kovalamasını anlattı.

Orta alanda Beşiktaş'ın direncini de dikkate alan Terim, Taylan ve Gedson Fernandes'den ekstra mücadele, Emre Akbaba'dan da işin savunma yönüne de konsantre olmasını dile getirdi. Cim-Bom'un patronunun fiziksel olarak iyi duruma gelen Yedlin konusunda ise kararını vermedi. Son haftaların formda ismi Şener'in yerine ABD'li beki sahaya sürmeyi planlayan Terim, kararını bugün netleştirecek.



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