Milli Takım ve Galatasaray'daki performansıyla parmak ısırtan Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe derbisinin de kilit ismi olacak.Sarı-Kırmızılılar'ın Teknik Direktörü Fatih Terim'in hücum setlerini genç yıldıza göre belirlediği öğrenildi.İleride Muhammed ve Halil ile başlaması beklenen Galatasaray'da boş alanlara koşu yapacak Kerem'in takıma yine skor yapması planlanıyor.Terim'in genç yıldızla idmanlarda sık sık görüşme gerçekleştirdi ve düşündüğü taktiği oyuncusuna sürekli anlattığı belirtildi.Galatasaray'ın yıldız oyuncusu milli takımın Karadağ maçında gol atmış ve hücum oyuncularının açtığı boş alanlara müthiş sızmalar gerçekleştirmişti. Bu sezon 22 karşılaşmada forma giyen Kerem 5 gol atarken 4 de asiste imza attı.Genç yıldız bu sezon Galatasaray'da 9 gole katkı verdi.