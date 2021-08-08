Fatih Terim'in büyük endişesi

Galatasaray, geçen sezonki şampiyonluğun iki gol farkıyla kaçmasından ders almamış gibi 2021-22'ye de hatalarla başladı.



Beşiktaş'ın ipi önde göğüslediği zaman 7 maçta yapılan bireysel hatalar yüzünden 20 puanı uçan sarı-kırmızılılar, bu sezon da fahiş hatalarla önce Şampiyonlar Ligi'nden elendi, daha sonra da Avrupa Ligi'ni tehlikeye attı. Henüz sezonun başında üç maçta yapılan beş büyük hata, Fatih Terim'i yoğun sezon öncesi korkuttu.



Terim; basın toplantısında, "Bireysel hataya çare bulamazsınız. Hatalar devam ederse oyunu değiştirmekten öte oyuncuyu değiştirmeliyiz" demişti.



Buna rağmen hataların büyük bölümünde Muslera'nın payı olması nedeniyle Terim'in şimdilik bir yaptırıma gitmeyeceği belirtiliyor.



ÜÇ MAÇTA BEŞ BÜYÜK HATA

PSV-Galatasaray: Dakika 2- Muslera, Marcao'nun geri pası sonrası rakibine çalım atmaya çalışırken topu kaptırdı. Henüz ikinci dakika dolmadan Galatasaray 1-0 geriye düştü.



PSV-Galatasaray: Dakika 34- Emre Kılınç, preste bocaladı, orta sahada ayağındaki topu adeta rakibe ikram etti. Takım kademeyi kaybetti, atağın devamında skor 2-0'a geldi.



PSV-Galatasaray: Dakika 88- Mario Götze, kafa vurmaya çalışırken omzuyla topu kaleye doğru gönderdi. Muslera, topu dışarı tokatlayacağına içeri çeldi. 5-1'lik hezimet yaşandı.



Galatasaray-PSV: Dakika 37- Serbest vuruşta Muslera tutabileceği topu rakibe doğru yumrukladı. Madueke'nin, kaleciye gidecek şutu ise Marcao'nun müdahalesiyle ağlara gitti.



Galatasaray-St. Johnstone: Dakika 55- Aytaç'ın müsait durumdaki gereksiz geri pasında rakip araya girdi. Muslera da faul yapınca hem kırmızı kart gördü hem de rakip penaltı kazandı.







