Fatih Terim'in 11'inin 8'i belli

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Giresunspor karşısında sahaya süreceği ilk 11'in 8'ini belirledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fatih Terim'in 11'inin 8'i belli
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15 Ağustos 2021 13:51
Giresunspor maçıyla birlikte Süper Lig'in perdesini açacak olan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim bu maça çıkartacağı ilk 11 üzerinde çalışmalarına devam ediyor.

Kalesini her zaman olduğunu Fernando Muslera'ya teslim edecek olan Fatih Terim, sağ bekte Boey, sol bekte Van Aanholt'a forma verecek. Stoperde Marcao'yu görevlendirecek olan Terim, Marcao'nun partneri olarak Victor Nelsson ya da 
Luyindama'ya forma verecek.

4-1-4-1 taktiğinde orta sahasını Taylan'a teslim etmeyi planlayan Terim, hücum 4'lüsünde görevlendirmek için geniş bir havuza sahip...

Son anda büyük bir değişiklik olmazsa yeni transfer Cicaldau'yu Giresunspor maçında ilk 11'de görevlendirecek olacak olan Terim, Berkan Kutlu'dan bu maçta da vazgeçmeyecek.

Hücum bölgesinde Kerem Aktürkoğlu'nu kullanacak olan Terim, Ryan Babel, Arda Turan, Emre Kılınç, Feghouili arasında bir seçim yapacak. Forvette ise Falcao'dan faydalanamayacak olan Fatih Terim, Mustafa Muhammed'i yedek kulübesinde tutarak Giresunspor maçına Mbaye Diagne ile başlayacak.












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