Fatih Terim'in 11'inin 8'i belli

Giresunspor maçıyla birlikte Süper Lig'in perdesini açacak olan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim bu maça çıkartacağı ilk 11 üzerinde çalışmalarına devam ediyor.Kalesini her zaman olduğunu Fernando Muslera'ya teslim edecek olan Fatih Terim, sağ bekte Boey, sol bekte Van Aanholt'a forma verecek. Stoperde Marcao'yu görevlendirecek olan TerimLuyindama'ya forma verecek.4-1-4-1 taktiğinde orta sahasını Taylan'a teslim etmeyi planlayan Terim, hücum 4'lüsünde görevlendirmek için geniş bir havuza sahip...Giresunspor maçında ilk 11'de görevlendirecek olacak olan Terim, Berkan Kutlu'dan bu maçta da vazgeçmeyecek.Hücum bölgesinde Kerem Aktürkoğlu'nu kullanacak olan. Forvette ise Falcao'dan faydalanamayacak olan Fatih Terim, Mustafa Muhammed'i yedek kulübesinde tutarak Giresunspor maçına Mbaye Diagne ile başlayacak.