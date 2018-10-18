Fatih Terim: 'İmzayı ömürlük attım'

Kulübü ile nikah tazeleyen Fatih Terim'in attığı imzayı ve yaşananları 2. Başkan, Hürriyet'e anlattı. İşte Albayrak'ın anlatımlarıyla yaşananlar...Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Fatih Terim ile sözleşme yenilemek isteyen başkan Cengiz bu konuda bu konuda tüm yetkiyi Abdurrahim Albayrak'a verdi. Albayrak da Terim'e bu konuyu açtı ve olumlu yanıt aldı. Ve önceki gün Türk Telekom Stadyumu'nda Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, 2.Başkan Abdurrahim Albayrak ve Teknik Direktör Fatih Terim bir araya geldi. Görev süresi boyunca Terim ile çalışmak isteyen Başkan Mustafa Cengiz söze girdi ve "Hocam sözleşmeyi biz imzalayalım sana verelim, sen doldur" dedi.Fatih Terim'in bu öneriye karşılığı şöyle oldu:"Bence tam tersini yapalım. Ben size güveniyorum. Sizinle hiçbir şey konuşmayacağım. Boş sözleşmeyi verin. Ben imzalayayım, siz doldurur verirsiniz. Ben Galatasaray'a imzayı gönülden ömürlük attım.Abdurrahim Albayrak, Fatih Terim ile imzalanan sözleşme ile ilgili soruları yanıtlarken de şunları söyledi:"Bu benim 2012 yılından beri hayalimdi. Rüyam gerçek oldu. Bunun için mutluyum. 2012 yılında 'Fatih Terim ile 10 yıllık sözleşme imzalayalım' demiştim. Fatih Terim ile uzun yıllar mukavele yapmayı hep istedim. Fatih Terim'in, Galatasaray'ın kurtuluşu adına Alex Ferguson gibi uzun yıllar çalışması gerekiyordu."Abdurrahim Albayrak, Manchester United'ın efsane menajeri Ferguson ile 2012 yılında çektirdikleri fotoğrafı anımsatarak şöyle konuştu: "2012 yılında Alex Ferguson ile Manchester United maçından sonra Fatih hocamla beraber oturmuştuk. Ferguson ile fotoğraf çektirdiğimiz o gün işte bu imzanın hayalini kurmuştum. İnşallah hocayla uzun yıllar çalışma fırsatı buluruz diye bekledim çünkü onunla beşinci yıldızı takacağımıza inanıyorum.""Bir hayalim, rüyam vardı. Gerçekleşiyor. Galatasaray'ın kurtuluşu Fatih Terim ile uzun yıllar çalışmaktır. Bunu daha önce de söylemiştim. Sürekli teknik adam değişiklikleri ve her gelen antrenörün 10 kişi gönderip 10 kişi getirmesiyle Galatasaray bir yere varamazdı. Galatasaray'ın başarısı için istikrar şart. Galatasaray'da, Florya'da biz bugün varız, yarın olmayabiliriz ama Fatih hoca her zaman var olmalı."