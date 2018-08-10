Fatih Terim ilk haftadan neşteri vurdu

'in ilk haftasındakimaçında büyük bir sürprize imza attı.Süper Kupa finalinin ardından bazı oyuncularının beklediği performanstan uzak olduğunu dile getiren Fatih Terim,maçının 11'inde radikal kararlara imza attı.Fatih Terim, Ankaragücü deplasmanındaki 11'ive'ye şans vermeyip, üç yıldızı da yedeklere aldı. Galatasaray'da Gomis, Belhanda ve Feghouli ilk kez bir lig maçında aynı anda 11'de yer almadılar.Fatih Terim, Ankaragücü karşısında yeni transfer Henry Onyekuru'ya da ilk 11'de şans verdi. Tecrübeli teknik adam hücum bölgesinde Eren, Rodrigues, Onyekuru ve Sinan Gümüş'e şans verdi.