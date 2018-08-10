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Fatih Terim ilk haftadan neşteri vurdu

Fatih Terim, Süper Lig'in ilk haftasındaki Ankaragücü maçının 11'inde büyük bir sürpriz yaptı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Fatih Terim ilk haftadan neşteri vurdu
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10 Ağustos 2018 20:27
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasındaki Ankaragücü maçında büyük bir sürprize imza attı.

Süper Kupa finalinin ardından bazı oyuncularının beklediği performanstan uzak olduğunu dile getiren Fatih Terim, Ankaragücü maçının 11'inde radikal kararlara imza attı.

Fatih Terim, Ankaragücü deplasmanındaki 11'i Bafetimbi Gomis, Younes Belhanda ve Sofiane Feghouli'ye şans vermeyip, üç yıldızı da yedeklere aldı. Galatasaray'da Gomis, Belhanda ve Feghouli ilk kez bir lig maçında aynı anda 11'de yer almadılar.

Fatih Terim, Ankaragücü karşısında yeni transfer Henry Onyekuru'ya da ilk 11'de şans verdi. Tecrübeli teknik adam hücum bölgesinde Eren, Rodrigues, Onyekuru ve Sinan Gümüş'e şans verdi.



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