Fatih Terim ile Ersun Yanal'ın derbi karnesi

FENERBAHÇE KARŞISINDA 30 DERBİ

KADIKÖY'DE SON GALİBİYETİ DE, HEZİMETİ DE GÖRDÜ

ERSUN YANAL'IN 10. DERBİSİ

Süper Lig'in 23. haftasında 23 Şubat Pazar günü Fenerbahçe'ye konuk olacak Galatasaray'da Fatih Terim, teknik direktörlük kariyerinde 62. kez derbide görev yapacak.Galatasaray, tecrübeli teknik adam yönetiminde daha önce Fenerbahçe ve Beşiktaş ile Süper Lig, Türkiye Kupası, TFF Süper Kupa, Cumhurbaşkanlığı Kupası, Türkiye Spor Yazarları Derneği Kupası ve Gurbet Kupası'nda toplam 61 müsabaka oynadı.Sarı-kırmızılı takımda dördüncü dönemini geçiren 66 yaşındaki Terim, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile yapılan bu karşılaşmalarda 22 galibiyet, 23 beraberlik ve 16 mağlubiyet gördü.Galatasaray, Fatih Terim yönetiminde Fenerbahçe ile daha önce 30 maç yaptı.Sarı-kırmızılı takım bu derbilerin 10'unu kazanırken, 11'inde berabere kaldı, 9'unda ise sahadan mağlubiyetle ayrıldı.Galatasaray, tecrübeli teknik adam idaresinde Beşiktaş ile oynadığı 31 derbide ise 12 galibiyet, 12 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşadı.Galatasaray, Fenerbahçe karşısında deplasmandaki son galibiyetini Fatih Terim yönetiminde elde etti.Sarı-kırmızılı takım, 22 Aralık 1999'da Kadıköy'de oynanan karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı. Galatasaray, bundan sonra dış sahada rakibi ile oynadığı 23 resmi müsabakada galip gelemedi.Galatasaray, Fenerbahçe karşısındaki ligdeki en ağır yenilgisini de Fatih Terim döneminde yaşadı. Sarı-kırmızılı takım, 6 Kasım 2002'de deplasmanda oynadığı maçta rakibine 6-0 mağlup oldu.Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Galatasaray karşılaşmasıyla kariyerindeki 10. derbi maça çıkacak.Yanal, daha önce sarı-lacivertli takımın başında Süper Lig ve TFF Süper Kupa'da 9 derbide görev yaptı.Fenerbahçe, 58 yaşındaki Yanal idaresinde çıktığı bu karşılaşmaların sadece 2'sini kazanırken, 5'inde berabere kaldı, 2'sini ise kaybetti.Sarı-lacivertli takım, Ersun Yanal yönetiminde Galatasaray ile oynanan müsabakalarda bir galibiyet, ikişer beraberlik ve mağlubiyet yaşadı.