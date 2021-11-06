Fatih Terim, iki futbolcunun kalmasını istedi!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Emre Akbaba ve Yunus Akgün'ün performanslarını beğendi. İki futbolcu gelecek sezon takımda yerini alacak.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Fatih Terim, iki futbolcunun kalmasını istedi!
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06 Kasım 2021 14:43
Galatasaray'ın kiraladığı iki futbolcu Yunus Akgün ve Emre Akbaba, performanslarıyla beğeni topladı.

Sezon başı ikinci kez Adana Demirspor'a kiralanan Yunus Akgün, lacivert- mavilerde 9 maça çıktı. 21 yaşındaki futbolcu 1 gol, 2 asistle oynadı.

Sezonun dördüncü haftasında Alanyaspor'a giden Emre Akbaba da eski kulübünde kendini buldu. 29 yaşındaki orta saha, 8 maça çıkarken 1 gol attı ve 3 asist yaptı. Akdeniz ekibinde yenilgi yüzü görmeyen Emre Akbaba, Aslan'da 3 maça çıkmıştı.

Teknik direktör Fatih Terim, iki futbolcunun da oyununu beğendi ve gelecek sezon takımda kalmasını istedi.


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