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Fatih Terim, IGTV'de Serdar Aziz ve Eren Derdiyok'u açıkladı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sarı-kırmızılı takım ile yolları ayrılan Serdar Aziz ve Eren Derdiyok hakkında IGTV'den bir açıklama yayınladı.

Kaynak: Sporx.com
Fatih Terim, IGTV'de Serdar Aziz ve Eren Derdiyok'u açıkladı
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03 Ocak 2019 14:54
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sarı-kırmızılı takım ile yolları ayrılan Serdar Aziz ve Eren Derdiyok hakkında IGTV'den bir açıklama yayınladı.

Serdar Aziz ve Eren Derdiyok'un çalışma kültürleri ile uyumsuzluk olduğunu ifade eden Fatih Terim, "Serdar'ı da Eren'i de çok seviyorum. ve onlara, kariyerlerine, yeteneklerine saygı duyuyorum. Ancak birlikte çalışma kültürlerimizin farklı olduğunu düşünüyorum. Bir günlük mevzu değil, yolları açık olsun" dedi.

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