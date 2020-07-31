Fatih Terim için sadece Arda Turan!

Semih Kaya ve Emre Çolak şu an için Fatih hocanın önceliği değil. Başkan Mustafa Cengiz'in onay vermesi halinde ise Arda Turan Galatasaray'a geri dönecek.

Haber; Sabah
Fatih Terim için sadece Arda Turan!
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31 Temmuz 2020 09:15
Galatasaray altyapısından yetişen Arda Turan, Semih Kaya ve Emre Çolak'ın isimleri uzun süredir sarı-kırmızılı kulüple anılıyor. Taraftarlar üç ismi de sosyal medyada tartışırken geçen hafta Türk Telekom Stadı'nda yapılan toplantıda bu konu da masaya yatırıldı. Yönetim ile teknik direktör Fatih Terim'in yaklaşık 1 saat süren görüşmesinde, tecrübeli hoca sadece Arda Turan'ın transferi için ısrarcı oldu.

YÖNETİM ACELE ETMİYOR
Semih Kaya ve Emre Çolak isimleri ise şu an için Fatih Terim ve Galatasaray için öncelik değil. Sarı-kırmızılı futbolseverlerin tepkisini dikkate alan Başkan Cengiz ve ekibi, bu konuda acele etmeme kararı aldı. İki oyuncunun durumu da transfer sezonunun sonunda belli olacak. Sarı-kırmızılı kulüp, hedeflediği takviyeleri gerçekleştiremezse Semih Kaya ve Emre Çolak'ın geri dönüşü gündeme gelecek.

Arda Turan, Galatasaray'la 191 maça çıkıp 15 bin 93 dakika sahada kalırken 44 kez ağları sarstı. Yıldız futbolcu, 2005-06 sezonundaki Manisaspor macerasında ise 15 maçta, 1115 dakika süre aldı ve 2 golle oynadı.



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