Hatayspor ile deplasmanda karşılaşacak Galatasaray cuma günü öğleden sonra özel uçakla Hatay'ın yolunu tutacak ve kampa girecek.



Bu şehirde Galatasaray'ı hasretle bekleyen sarıkırmızılı taraftarların özel bir karşılama hazırlığına girdiği ve PFDK'dan ceza alan Fatih Terim'e moral verecekleri öğrenildi.



Galatasaray, Hatayspor ile 3 Nisan Cumartesi günü saat 19.00'da karşılaşacak.



