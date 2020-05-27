Türkiye'ye ilk ve tek Avrupa kupası UEFA zaferini kazandıran Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, dünyada dev bir yarışın içine girdi.Cimbom'la 1 UEFA, 8 Süper Lig, 3 Türkiye Kupası, 5 TFF Süper Kupa ve 3 TSYD Kupası olmak üzere kariyerinde 20 kupa bulunan Terim, 11. sırada kendisine yer buldu.Şu an hiçbir görevde bulunmayan Arsene Wenger, 21 kupayla 10. sırada yer alıyor.Liste şöyle: Ferguson (49), Lucescu (32), Lobanovsky (30), Hitzfeld(28), Stein (26), Scolari (26), Mourinho (25), Guardiola (25), Trapattoni (23). Jose Mourinho ve Pep Guardiola, diğer hocalar arasında Terim'le birlikte şuan faal konumunda bulunuyor.