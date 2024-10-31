Fatih Terim'i sabote ettiler! Yunanistan karıştı...

Fatih Terim'in eski takımı Panathinaikos'ta hoca krizinin ardından sular kaynamaya devam ediyor... Yunan basını Diego Martin Alonso'nun ayrılığı sonrası Terim ile ilgili gündem olacak ifadeler kullandı.2023 Aralık ayında Yunan Ligi ekiplerinden Panathinaikos'un başına geçen Fatih Terim'le yollar Mayıs 2024'te ayrılmıştı. Fatih Terim, Panathinaikos ile çıktığı 26 karşılaşmadan 14 galibiyet, 6 mağlubiyet ve 6 beraberlik yaşarken, maç başına 1.85 puan ortalaması elde etmişti.Üst üste kötü sonuçlarla sarsılan Yunan ekibinde Fatih Terim'in yerine getirilen 49 yaşındaki Uruguaylı teknik direktör Diego Martin Alonso ile yollar ayrıldı.Pana'nın bu kararı Yunan basının geniş yanki uyandırırken SportDog'da yer alan haberde Terim için ayrı bir parantez açıldı. Haberde şu ifadeler kullanıldı:"Panathinaikos'ta son 2 ayda yaşananların bir emsalinin yok. 14 yılın en iyi kadrosuna sahip olan oyuncu kadrosu kazanamamayı, sahada hiçbir planının olmamasıyla ve hepsinden önemlisi Avrupa tarihine saygısızlık etmeyi başarıyor. Sorun yok denildi ama sorun çıktı, teknik direktör gitti. Asıl kabul edilemez olan insanların bilgi sahibi olmak için dinlediği gazetecilerin, başarısız bir koç ve teknik direktörü destekleyerek gerçekleri çarpıtması. Asıl sinir bozucu olan aynı insanların Terim'i ilk günden beri asmış olması.""Brignoli'nin (AEK kalecisi) tüm kulüple dalga geçmesini engelleyen bir Terim, Olympiakos'u bulduğu her yerde ezen, kupada PAOK'u eleyen (genellikle Panathinaikos elenirdi) ama OPAP Arena'da her şeye rağmen duble yapamadığı için katledilen bir Terim…""Evet, modern futbol Terim'i geçmişti AMA Türk deliydi. O dönem güvenilseydi şampiyonluğu bu şekilde alabilecek tek kişi oydu. Ancak gazeteciler ve takım içindeki ikilikler, kadroda olan futbolcuları yönlendirerek, takım hala yarıştayken Türk'ü sabote ettiler."