Fatih Terim'i kararsızlığa iten 4 sorun

25 milyon Euro bonservis bedeli harcanan kadronun uyum sorunu yaşaması, sakat ve cezalı futbolcular, sezona formda başlayamayan hücum hattı Fatih Terim'in işini zorlaştırıyor.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
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Fatih Terim'i kararsızlığa iten 4 sorun
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24 Eylül 2021 13:08
Kayserispor deplasmanında 3-0 kaybeden Galatasaray'ın ligdeki galibiyet hasreti 4 maça çıktı.

Teknik Direktör Fatih Terim, sezon başında 25 milyon Euro bonservis ve kiralama bedeli ödenerek oluşturulan kadronun zamanla müthiş bir takım haline geleceğine olan inancını vurgulasa da 6 haftalık tablo pek parlak gözükmüyor.

4 MADDE ÖNE ÇIKTI

Fatih Terim alınan kötü sonuçları üst üste yaşanan olumsuzluklara bağlıyor.

* Fatih Terim'e göre yeni ve genç isimlerden kurulu kadro henüz uyum sorunun çözemedi.

* Yaşanan sakatlıklar ve özellikle Marcao'nun cezasıyla savunma istikrarı sağlanamadı.

* Şans bulan bazı isimler beklenen performansı gösteremedi.

* Saha içinde de lider karakterli bir ismin olmaması kötü sonuçları beraberinde getirdi. 


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