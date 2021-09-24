Kayserispor deplasmanında 3-0 kaybeden Galatasaray'ın ligdeki galibiyet hasreti 4 maça çıktı.



Teknik Direktör Fatih Terim, sezon başında 25 milyon Euro bonservis ve kiralama bedeli ödenerek oluşturulan kadronun zamanla müthiş bir takım haline geleceğine olan inancını vurgulasa da 6 haftalık tablo pek parlak gözükmüyor.



4 MADDE ÖNE ÇIKTI



Fatih Terim alınan kötü sonuçları üst üste yaşanan olumsuzluklara bağlıyor.



* Fatih Terim'e göre yeni ve genç isimlerden kurulu kadro henüz uyum sorunun çözemedi.



* Yaşanan sakatlıklar ve özellikle Marcao'nun cezasıyla savunma istikrarı sağlanamadı.



* Şans bulan bazı isimler beklenen performansı gösteremedi.



* Saha içinde de lider karakterli bir ismin olmaması kötü sonuçları beraberinde getirdi.



