Kayserispor deplasmanında 3-0 kaybeden Galatasaray'ın ligdeki galibiyet hasreti 4 maça çıktı.
Teknik Direktör Fatih Terim, sezon başında 25 milyon Euro bonservis ve kiralama bedeli ödenerek oluşturulan kadronun zamanla müthiş bir takım haline geleceğine olan inancını vurgulasa da 6 haftalık tablo pek parlak gözükmüyor.
4 MADDE ÖNE ÇIKTI
Fatih Terim alınan kötü sonuçları üst üste yaşanan olumsuzluklara bağlıyor.
* Fatih Terim'e göre yeni ve genç isimlerden kurulu kadro henüz uyum sorunun çözemedi.
* Yaşanan sakatlıklar ve özellikle Marcao'nun cezasıyla savunma istikrarı sağlanamadı.
* Şans bulan bazı isimler beklenen performansı gösteremedi.
* Saha içinde de lider karakterli bir ismin olmaması kötü sonuçları beraberinde getirdi.
Teknik Direktör Fatih Terim, sezon başında 25 milyon Euro bonservis ve kiralama bedeli ödenerek oluşturulan kadronun zamanla müthiş bir takım haline geleceğine olan inancını vurgulasa da 6 haftalık tablo pek parlak gözükmüyor.
4 MADDE ÖNE ÇIKTI
Fatih Terim alınan kötü sonuçları üst üste yaşanan olumsuzluklara bağlıyor.
* Fatih Terim'e göre yeni ve genç isimlerden kurulu kadro henüz uyum sorunun çözemedi.
* Yaşanan sakatlıklar ve özellikle Marcao'nun cezasıyla savunma istikrarı sağlanamadı.
* Şans bulan bazı isimler beklenen performansı gösteremedi.
* Saha içinde de lider karakterli bir ismin olmaması kötü sonuçları beraberinde getirdi.