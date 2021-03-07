Fatih Terim: 'Herkes puan kaybedecek'

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Sivasspor ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.
Şampiyonluk yarışında herkesin puan kaybedeceğini ifade eden Terim, "Yeter ki biz kazanalım. Herkes kaybedecek."
Çok üzgünüm. Kaybedilecek 2 puan yoktu ama maalesef kaybettik. Devam! Daha çok var. Biz nasıl kaybediyorsak, bizimki nasıl girmiyorsa, futbol olarak konuşuyorum, çoğu rakibimize bir şey olduğu yok onun dışında. Devam edeceğiz. Hiçbir şeyden vazgeçmiş değiliz." dedi.
EN BÜYÜK AVANTAJIMIZ KAYBOLDU
Şampiyonluk yarışı hakkında da konuşan Terim, "Yarış devam ediyor. Bu arkadaşlara, sahalara rağmen devam edeceğiz. Bunlara bırakacak halimiz yok. Böyle olacak hali yok. Farklı seçenek olma ihtimali yok. Ali Sami Yen'de, burada oynayacağız. Farklı seçenek zaten yok. Bir saha var. O sahanın sahibi oynuyor. Öteki saha var, o oynuyor. Olimpiyat en güzel o. Başakşehir de bozuldu, bir yerlere vermişler. Karagümrük de orada oynuyor. İkimiz de aynı hafta içeride oynuyoruz. İçeride seyirci avantajımız yok. Dışarıda dezavantajımız var. Seker, seker mi, rakibe mi seker bilemem. Bizim için içeride en büyük dezavantajımız kendi sahamız" ifadelerini kullandı.
Şampiyonluk yarışında herkesin puan kaybedeceğini ifade eden Terim, "Yeter ki biz kazanalım. Herkes kaybedecek."
Çok üzgünüm. Kaybedilecek 2 puan yoktu ama maalesef kaybettik. Devam! Daha çok var. Biz nasıl kaybediyorsak, bizimki nasıl girmiyorsa, futbol olarak konuşuyorum, çoğu rakibimize bir şey olduğu yok onun dışında. Devam edeceğiz. Hiçbir şeyden vazgeçmiş değiliz." dedi.
EN BÜYÜK AVANTAJIMIZ KAYBOLDU
Şampiyonluk yarışı hakkında da konuşan Terim, "Yarış devam ediyor. Bu arkadaşlara, sahalara rağmen devam edeceğiz. Bunlara bırakacak halimiz yok. Böyle olacak hali yok. Farklı seçenek olma ihtimali yok. Ali Sami Yen'de, burada oynayacağız. Farklı seçenek zaten yok. Bir saha var. O sahanın sahibi oynuyor. Öteki saha var, o oynuyor. Olimpiyat en güzel o. Başakşehir de bozuldu, bir yerlere vermişler. Karagümrük de orada oynuyor. İkimiz de aynı hafta içeride oynuyoruz. İçeride seyirci avantajımız yok. Dışarıda dezavantajımız var. Seker, seker mi, rakibe mi seker bilemem. Bizim için içeride en büyük dezavantajımız kendi sahamız" ifadelerini kullandı.