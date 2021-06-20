Fatih Terim: "Her zamanki heyecanla, ilk günkü gibi"

Galatasaray'da Fatih Terim geri dönüşünü sosyal medya hesabından, 19:05'te duyurdu.

Haber; Sporx.com
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Fatih Terim: 'Her zamanki heyecanla, ilk günkü gibi'
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20 Haziran 2021 19:22
Galatasaray'da başkan Burak Elmas'ın geri dönüşüyle ilgili paylaşımına Fatih Terim'den yanıt geldi. Deneyimli teknik adam, sarı-kırmızılı camiayı müjdeyi verdi.

Sarı-kırmızılı kulübün tarihi 1905 yılına gönderme yaparak saat tam 19:05'te paylaşım yapan Fatih Terim açıklamasında "Her zamanki heyecanla, ilk günkü gibi" ifadelerini kullandı.

Fatih Terim'in açıklamasına Galatasaray Kulübü'nün resmi hesabından yanıt geldi. Sarı-kırmızılı kulübün hesabından "İlk günkü gibi hocam" şeklinde paylaşım yapıldı.






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