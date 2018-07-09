HENRY ONYEKURU EKONOMİK OLARAK DA İYİ TRANSFER

ÜMİT DAVALA VE NECATİ ATEŞ'İ BİR YERE GÖNDERDİM

YERLİ BİR KALECİ TRANSFERİ İSTİYORUZ

GALATASARAY'I ZORA SOKAN İSTEKLERİMİZ OLMAZ

FİKSTÜR KOLAY, ZOR DİYE BİR DURUM YOK

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sarı-kırmızılı takımın gündemi ve transfer sürecine dair önemli açıklamalarda bulundu.Henry Onyekuru'nun transferi hakkında açıklamalarda bulunan Terim, Nijeryalı futbolcunun transferinin tamamlandığını ve kendisini Salı günü kampa beklediklerini ifade etti.Onyekuru'nun ekonomik olarak çok ideal bir transfer olduğunu ifade eden Terim, "Onyekuru'yu geçen Ocaktan bu yana takip ediyoruz, listemizdeki isimlerden biri. Geçen sezon Everton'dan kiralık verdi Anderlecht'e. Anderlecht'te 19 maçta gol atan, sağ/sol kulvarda da oynayan Nijerya Milli Takımı'nı görmüş bir isim,. Onyekur'un salı sabaha uçağa binerek kampa katılmasını bekliyoruz. Şu ana kadar bütün prosedürler tamamlandı" şeklinde konuştu.Ümit Davala ve Necati Ateş'i genç oyuncu transferi ve araştırması için görevlendirdiğini dile getiren Terim, "Transferimiz biraz gizli oldu, benim bildiğim de transfer böyle olur. Bundan sonra inşallah havalimanında karşılamayı da kaldırırız, önemli olan zaten giderken de dostça ayrılmak.Ozan. Akademimiz ve genç oyuncularımızdan vazgeçmeyeceğiz, her geldiğimizde birileri çıktı, bundan sonra da birileri çıkacaktır. Genç oyuncular için Ümit Davala ve Necati Ateş'i bir yere gönderdik, yeni kampa katıldılar. Bakıyorlar, araştırıyorlar" dedi.Yerli kaleci transferi yapmak istediklerini de vurgulayan Terim,Bir tane şık, tecrübeli bir kaleci ve iki numarada duracak. Diğer şık da genç bir yetenek olabilir, değişik maçlarda değerlendirebiliriz. Uygun olursa diğer taraflarda yabancı oyuncu hakkımızı kullanabiliriz" ifadelerini kullandı.Transferde Galatasaray'ı zora sokacak herhangi bir taleplerinin olmayacağının altını çizen Terim, "Şampiyonlar Ligi, Türkiye Kupası ve Süper Lig için iyi bir takım yapmak zorundayız, buna uğraşıyoruz. İşin diğer tarafında da gelirini gidereni iyi yönetecek bir spor aklı da oluşturmak istiyoruz. Bu durum bizler için çok önemli.Bir diğer önemli faktör de kulüpler sezon başında çok oyuncu ile gider ve kampta gidecek oyuncuları belirler. Bu da bizim sabırla bekleyeceğimiz bir şey. Taraftarımız merak etmesin, gerekli yerlere gerekli adamları alacağız. Biz bunları düşünüyor. Galatasaraylılar sürprizleri sever. Gönlümüz istiyor ki mevcut kadroyu koruyalım ama olmazsa da ona göre bir kadro mühendisliği yapacağız. UEFA'nın da koyduğu 21 ile elimizi sıkılaştırdığı bir gerçek. Bir daha böyle bir durumu yaşamamak için elimizden geleni yapacağız" dedi.Süper Lig'de yeni sezon fikstürünü değerlendiren Terim, "Ankaragücü ile başlıyoruz, benim eski takımın, hayırlı olsun. Geçen sezon da söyledim, fikstür zor gözüküyor, sıkıntılı vs bunlara inanmıyorum, böyle düşünmüyorum. Nerede oynarsanız oynayın futbolun gereklerini yerine getirirseniz hiçbir yerde sorun yaşamazsınız.Geçen sezon da bu yorumlar yapılmıştı ama sonuç ortada. Şampiyonluğa oynuyorsanız rakip, yer farketmeksizin oynamak zorundasınız. Geçen sezon da gördük, ligde kötü takım yok, herkes mücadele ediyor. Maçların sıralaması, yeri mühim değil, takvimde bir süre sonra yer kalmayacak. Haftada üç maç oynayalım, oynadığımız zaman demek ki bir yerlere gidiyoruz" şeklinde konuştu.