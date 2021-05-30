Fatih Terim hazır! Yeni başkanı bekliyor...

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, mesaiye başladı. Seçim sonrasında yeni yönetimle masaya oturacak. Mukavelesi 30 Haziran'da tamamlanacak olan tecrübeli çalıştırıcı, Florya'daki işlerine döndü. 19 Haziran'daki seçimin ardından İmparator'un yol haritası da belli olacak.

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
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Fatih Terim hazır! Yeni başkanı bekliyor...
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30 Mayıs 2021 11:35
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Bodrum'daki tatilini yarıda keserek Florya Metin Oktay Tesisleri'ne geldi.

Camia seçimlere odaklanmışken yeni sezon planlamasının aksamasını istemeyen deneyimli çalıştırıcı kolları sıvadı. Usta hocanın kontratı 30 Haziran'da bitecek. 19 Haziran'da ise Galatasaray'ın yeni Başkanı belli olacak. Fatih Terim, seçim sonrasında yeni Başkan'la masaya oturacak ve geleceği de netleşmiş olacak.

KİM SEÇİLİRSE SEÇİLSİN

Tecrübeli çalıştırıcı, kim seçilirse seçilsin yeni yönetime yıl sonu raporunu teslim edecek. Yola kimlerle devam edilmesi gerektiğini ve transfer raporunu sunacak. Sonrası yönetime kalacak.

TRANSFER ADIMLARI DURDU

Sarı-Kırmızılı takımda mevcut yönetim, son olarak Marcao'nun mukavelesini uzatmıştı. Bundan sonraki transfer adımları ise büyük ihtimalle seçime kadar bekleyecek. Doğal olarak sezon içinde yapılan tüm transfer görüşmeleri de şu anda sonuçlandırılamıyor.

Eski yönetim ve transfer komitesinin attığı adamlar hedefine ulaşamadı. Fatih Terim devam ederse, önceki planlamalarda yer alan isimlerle anlaşılması bekleniyor. Herkes seçimi bekliyor. 


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