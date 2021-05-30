Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Bodrum'daki tatilini yarıda keserek Florya Metin Oktay Tesisleri'ne geldi.



Camia seçimlere odaklanmışken yeni sezon planlamasının aksamasını istemeyen deneyimli çalıştırıcı kolları sıvadı. Usta hocanın kontratı 30 Haziran'da bitecek. 19 Haziran'da ise Galatasaray'ın yeni Başkanı belli olacak. Fatih Terim, seçim sonrasında yeni Başkan'la masaya oturacak ve geleceği de netleşmiş olacak.



KİM SEÇİLİRSE SEÇİLSİN



Tecrübeli çalıştırıcı, kim seçilirse seçilsin yeni yönetime yıl sonu raporunu teslim edecek. Yola kimlerle devam edilmesi gerektiğini ve transfer raporunu sunacak. Sonrası yönetime kalacak.



TRANSFER ADIMLARI DURDU



Sarı-Kırmızılı takımda mevcut yönetim, son olarak Marcao'nun mukavelesini uzatmıştı. Bundan sonraki transfer adımları ise büyük ihtimalle seçime kadar bekleyecek. Doğal olarak sezon içinde yapılan tüm transfer görüşmeleri de şu anda sonuçlandırılamıyor.



Eski yönetim ve transfer komitesinin attığı adamlar hedefine ulaşamadı. Fatih Terim devam ederse, önceki planlamalarda yer alan isimlerle anlaşılması bekleniyor. Herkes seçimi bekliyor.



