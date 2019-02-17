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Fatih Terim: "Hazır ol artık Emre!"

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, UEFA Avrupa Ligi'nde Benfica karşısında sahada dökülen Younes Belhanda'yla ilgili kararını da verdi. Deneyimli çalıştırıcı, uzun süreli sakatlığından kurtulan Emre Akbaba'nın hazır olmasını bekliyor!

Kaynak: Haberturk.com
Fatih Terim: 'Hazır ol artık Emre!'
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17 Şubat 2019 11:23
UEFA Avrupa Ligi'nde Benfica'ya 2-1 kaybedilen maçta performansıyla hayal kırıklığı yaratan Younes Belhanda, teknik direktör Fatih Terim'i de şaşırttı. Ligde son oynanan Trabzon maçının yıldızı olan Faslı futbolcu, Portekiz ekibi karşısında varlık gösteremedi.

Habertürk'ün haberine göre 29 yaşındaki orta sahanın inişli çıkışlı grafiğine çözüm bulmak isteyen deneyimli teknik adam, uzun süreli sakatlığından yeni kurtulan Emre Akbaba'nın tam olarak hazır hale gelmesini bekliyor.

Belhanda'yı Kasımpaşa önünde yine ilk 11'de sahaya sürmeyi planlayan Terim'in, buna rağmen Emre'ye de 'Hazır ol' talimatı verdiği ve ilk 11 olmasa bile Belhanda'nın maçtaki formuna göre Emre'yi erkenden sahaya sürebileceği bildirildi.

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