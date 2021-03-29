HATAY'DA ÖZEL PRİM

Milli takım dönüşlerinde yaşanan geleneksel sorunlar, savunma hattındaki ciddi eksikler ve son olarak PFDK tarafından Teknik Direktör Fatih Terim'e verilen iki maçlık ceza... Zirve takipçisi Galatasaray için zorlu Atakaş Hatayspor deplasmanı öncesi tablo pek parlak görünmüyor.Bütün bunlar yetmezmiş gibi sistem konusunda taşların yerine oturmaması da yine önemli bir handikap olarak gösteriliyor. Teknik patron Fatih Terim ve ekibi işte bu sıkıntılı ortamda Hatay maçını şampiyonluk yolunda "Kırılma 90 dakikası" olarak görüyor.Zirve yarışında işlerin bu kadar güçleştiği ortamda alınacak galibiyetin çok önemli bir mesaj olacağını düşünen Terim'in, Hatay deplasmanı için yakın çevresiyle görüş alışverişinde bulunduğu öğrenildi. Sarı-kırmızılı hocanın, "yorumu yaptığı belirlendi.Tecrübeli hoca bu nedenle Hatay deplasmanını çok önemsiyor. Bu sezon büyük maçlarda özel prim uygulamayan ancak 1-0 kazanılan Aytemiz Alanya maçında bu kuralı delerek futbolculara özel prim veren yönetim de benzer bir adımı Hatay deplasmanında atacak.Aytemiz Alanya maçından sonra toplamda 1 milyon lira özel verilen sarı-kırmızılı oyunculara, Hatay'dan galibiyetle dönülmesi halinde yine prim dağıtılacak. Bu rakamın da yine toplamda 1 milyon lira olması bekleniyor.