Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, hastaneye kaldırıldı.
A Spor'un haberine göre; 68 yaşındaki teknik adam bel fıtığı nedeniyle hastanede tedavi altına alındı.
Tecrübeli teknik adamın kontrol amaçlı hastanede olduğu bildirildi.
Sarı-kırmızılılar, perşembe günü deplasmanda Lazio ile karşılaşacak.
A Spor'un haberine göre; 68 yaşındaki teknik adam bel fıtığı nedeniyle hastanede tedavi altına alındı.
Tecrübeli teknik adamın kontrol amaçlı hastanede olduğu bildirildi.
Sarı-kırmızılılar, perşembe günü deplasmanda Lazio ile karşılaşacak.