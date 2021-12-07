Fatih Terim, hastaneye kaldırıldı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, hastaneye kaldırıldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fatih Terim, hastaneye kaldırıldı
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07 Aralık 2021 17:38
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, hastaneye kaldırıldı.

A Spor'un haberine göre; 68 yaşındaki teknik adam bel fıtığı nedeniyle hastanede tedavi altına alındı.

Tecrübeli teknik adamın kontrol amaçlı hastanede olduğu bildirildi.

Sarı-kırmızılılar, perşembe günü deplasmanda Lazio ile karşılaşacak.


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