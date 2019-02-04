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Fatih Terim haklı çıktı: Sofiane Feghouli!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in satışına karşı çıktığı Sofiane Feghouli, ligin ikinci yarısına fırtına gibi başladı.

Kaynak: Sabah
Fatih Terim haklı çıktı: Sofiane Feghouli!
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04 Şubat 2019 09:33
Alanyaspor maçında beraberlik golünü atan Sofiane Feghouli konusunda Fatih Terim haklı çıktı.

Terim, ara transfer dönemi öncesinde yönetime sunduğu raporda, "Feghouli gönderilmesin" demişti. Rodrigues ve Ozan Kabak'ı satan, Belhanda için pazarlıklar yapan sarı-kırmızılı kulüpte Cezayirli yıldıza gelen teklifler değerlendirmeye alınmadı.

İyi bir devre arası kampı geçiren Feghouli, ikinci yarının başlamasıyla Fatih Terim'in saha içi lideri oldu.

Göztepe deplasmanında golü hazırlayan Feghouli, Alanya'da ağları havalandırdı.

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