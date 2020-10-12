Fatih Terim: 'Hakemlerin talimatla iş yaptığını düşünüyoruz'

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, hakemleri eleştirmelerinin nedenini anlattı.



Hakemlerin içinde bulunduğu sisteme güvenmediklerini söyleyen Terim, "Bir hakem kolay yetişmiyor, bir hakemin pişmesi ciddi bir zaman alıyor. Bu kadar zor yetişen meslek sahibini bizler parçalıyoruz. Neden? Çünkü ne kişiye, ne de içinde bulunduğu sisteme güveniyoruz. Performans değerlendirmesinin subjektif olduğunu, yanlı kararlar alabileceğini veya ispatlanamasa da talimatla iş yaptığını düşünüyoruz. Bunu düşündüren ise, hakemlerin şahsı özelinde değil hiçbir zaman. Sadece içinde bulundukları sistemden dolayı." dedi.



TFF'nin tüm kurumlarının bağımsızlaşması gerektiğini belirten deneyimli hoca, "TFF'nin hakem kurulu, disiplin ve tahkim kurullarının bağımsızlaşması ve TFF Yönetimi'nden ayrı, kulüpler tarafından oylanacak bir seçimle belirlenmesi gerektiğine inanıyorum. Bu düşüncelerim yeni değil, Türkiye Futbol Direktörü'yken de bahsettiğim ve projelendirdiğim ancak uygulamada tahmin edilebilir engeller yaşanan bir durum bu. Kabul ediyorum, bu değişimi anlamak ve uygulamak da kolay değil ancak Türk futbolunun yakın gelecekte bu sistem değişikliğine gitmesi, bence TFF'nin itibarı ve ülke futbol markası adına önemlidir." ifadelerini kullandı.



