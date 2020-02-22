"KAYBETMEKTEN KORKACAKLAR"

Galatasaray, 2012'de kupa kaldırdığı Kadıköy'e galibiyet parolasıyla hazırlanırken, teknik direktör Fatih Terim ve kurmayları dev maça psikolojik açıdan yaklaşıyor.Kadıköy'de uzun süredir kazanamamayı futbolcuların kafasından silmek isteyen teknik heyet, 'sakinlik' uyarısı yapıyor. Geçen sezon 1-0 öne geçtikten sonra Feghouli'ye yapılan faul sonrası rakibin beraberliği yakaladığı hatırlatılırken, skor üstünlüğünü koruma konusunda çalışmalar gerçekleştiriliyor.Terim özellikle skor üstünlüğünün önemine değiniyor.Terim ve ekibi, rakibin uzun süreli yenilmezlik serisinin bozulmaması için daha büyük stres yaşayacağını kaydediyor.Sarı-lacivertlilerin son 3 lig maçında sadece 1 puan çıkarması üzerine öz güven kaybı yaşadığını aktaran başarılı çalıştırıcı, "Öne geçtiğimiz takdirde şuursuzca saldıracaklardır. Boşlukları iyi değerlendirmeliyiz. En önemli konu sakin olmak. Futbolcular da taraftarlar da hakemin üstüne oynayacak. Kendi oyunumuzu oynarsak maçı kazanırız. Kaybetmekten, serinin bozulmasından korkacaklardır" dediği öğrenildi.