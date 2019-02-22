Fatih Terim: 'Günahı UEFA'nın boynuna'

"DEĞİŞİKLİKLER DEVAM EDECEK"

"BENFICA TURNUVANIN FAVORİLERİNDEN"

"EMRE AKBABA BİZİM İÇİN ÖNEMLİ BİR OYUNCU"

Öte yandan Terim, İtalya'da çalıştığı dönemlerden eski talebeleri Nuno Gomes ve Rui Costa'nın olmasından dolayı "duygusal baktığı" Benfica'nın iyi ve bu turnuvayı kazanabilecek bir takım olduğunu" söyledi.

Teknik Direktörüile 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.Hakemin hatalarını vurgulayan Terim, "Turu geçersek, yolumuza devam ederiz; Benfica geçerse, tebrik ederiz dedik. Kendilerini tebrik ediyorum, başarılar diliyorum. İki maça da hakemler damgasını vurdu diyebiliriz. İlk maçta olmayan penaltı, bu maçta olmayan ofsayt, Günahı UEFA'nın boynuna" dedi.Takımda değişiklikler olacağını söyleyen deneyimli hoca, "Değişimi ve gelişimi bol bir takımız. İlk adımı Ocak'ta attık, ikinci adımı Allah nasip ederse Haziran'da atacağız. UEFA ve Şampiyonlar Ligi'nde çok daha ileri gidebilecek bir takımla gideceğimizden herkes emin olabilir. Bizleri karşılıksız, müthiş destekleyen taraftarlarımıza ve sponsorlarımıza çok teşekkür ediyorum. Camiamıza da bize gösterdikleri anlayış için çok teşekkür ediyorum. O öyle olsaydı, bu böyle olsaydıya girmeyeceğim ama Benfica'nın şu anda bizden daha iyi olduğu gerçeğini söylemek zorundayım. Yine de eleyebilri miydik? Eleyebilirdik ama bu sezn her türlü hakem hataları bize tatsız zamanlar yaşattı" ifadelerini kullandı.Benfica karşısında takımın iyi bir performans gösterdiğini de kaydeden Fatih Terim, "Sıkıntılar devam ediyor, 2. yarıda Yuto ayağındaki sakatlık nedeniyle hep Ömer'i ısıtarak bekledik. Bazı oyuncularımızdan daha fazla şey bekleyebilirdim ama belki de turnuvanın favorilerinden biri olan Benfica ile oynamak kolay değlidi. Oyuncularımı kutluyorum, olabilir böyle şeyler. Daha değişik, daha gelişik bir takımla Avrupa'ya döneceğimizi söylüyorum" diye konuştu.Emre Akbaba'nın sakatlık yaşamaması durumunda skorun değişip değişmeyeceği sorulan çalıştırıcı, "Emre bizim çok işimizi görür, Emre bizim için çok önemli bir oyuncu. Bu kadar emek verdikten sonra tekrar geriye dönmemek için çok çaba sarf ediyoruz. Bugün de koymayacaktım ama artık onu kazanmak istiyorum, üzerine gidiyoruz. Emre gibi yetenekli bir oyuncunun olması bizde çok şeyi değiştirebilirdi. Ne olursa olsun, artık bir an evvel görelim durumundayız. Emre bizim için önemli bir kayıptı" dedi.