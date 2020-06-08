Fatih Terim, Göztepe'nin yıldızını istedi!

Galatasaray'dan ayrılması kesinleşene Yuto Nagatomo'nun yerine takviye planlayan Galatasaray'da Fatih Terim, Göztepe'nin yıldızı Berkan Emir'i istedi

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
Fatih Terim, Göztepe'nin yıldızını istedi!
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08 Haziran 2020 08:46
Galatasaray bu sezon bonservis bedeli ödeme konusunda hassas davranırken sol bek adayları konusunda öne çıkan isim Göztepeli Berkan Emir oldu.

Süper Lig'de bu sezon gösterdiği performansla öne çıkan 32 yaşındaki futbolcu Fatih Terim'in kadrosunda görmek istediği isimler arasında yer alıyor.

İDEAL BİR ROTASYON OYUNCUSU

Deneyimli teknik adam, Marcelo Saracchi'ye formayı teslim etmeyi düşünürken, Berkan Emir'i rotasyonda ideal bir futbolcu olarak görüyor.

Berkan Emir için girişimlere başlayacak olan sarı-kırmızılı takımda bu transferin gerçekleşmesi durumunda sol bek rotasyonunda görev yapabilecek olan isim sayısı 3'e yükselecek.

Saracchi ve Berkan Emir'in yanına Terim'in genelde orta sahada görev verdiği Ömer Bayram kullanılacak.

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