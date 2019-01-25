Galatasaray'da kart cezalısı Younes Belhanda'nın yokluğunda Fatih Terim, sistem değişikliğine kadar verdi.Ankaragücü karşılaşmasında Belhanda'yı merkezde oynatan Fatih Terim, bu kez üçlü savunmaya dönecek. Marcao ve Maicon'un yanına Ryan Donk veya Semih Kaya'yı monte edecek olan Fatih Terim, orta sahanın merkezinde Fernando Reges ve Badou Ndiaye, kanatlarda Sofiane Feghouli ve Henry Onyekuru, tek forvet olaraksa Sinan Gümüş'e yer verecek. Kanat bekleri olarak ise Mariano ile Linnes görev alacak.3-5-2 sisteminde Feghouli ve Onyekuru'nun farklı ve ekstra özelliklerinden faydalanmayı amaçlayan Terim'in, Onyekuru'yu Sinan Gümüş'e daha yakın, Feghouli'yi ise merkeze daha çok gelerek oyun kurucu gibi kullanmayı planladığı öğrenildi.Fatih Terim'in alternawtif plan olarak geçen hafta kullandığı taktiği, Selçuk İnan ile de denediği kaydedildi.Bu şekilde Göztepe'ye karşı hem dirençli ve kalabalık bir orta saha, hem de kademeli bir savunma anlayışı oluşturacak olan deneyimli teknik adamın, galibiyete inandığı ifade edildi.