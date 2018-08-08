'KULÜBEYİ' DÜŞÜNMÜYOR AMA...

KAYBETMEK İSTEMİYOR

Galatasaray'da Bafetimbi Gomis ile teknik direktör Fatih Terim özel olarak görüşecek.Tecrübeli teknik adam, maaşına zam talebi sarı kırmızılı kulüp tarafından geri çevrilen ve bu yüzden kamp boyunca morali bozuk, son derece formsuz olan Fransız yıldızla, Terim konuşma kararı aldı.Akhisar Belediyespor karşısında ise oynadığı başarısız futbolun yanı sıra, kaçırdığı penaltıyla da tepkileri üzerine çeken Gomis'e, Terim yüz yüze yapacağı görüşmede, 'Son uyarıyı' yapacak.Süper Kupa finali sonrasında, 'Değişim' sinyalleri veren Fatih Terim, bu görüşme ve Gomis'in antrenmanlardaki performansına göre gelecek için kararını verecek.Fransız yıldızı yeniden kazanıp performansının yukarı çıkmasını isteyen Terim, Gomis'in antrenman performansını mercek altına alacak. Başarılı forvete, "Gözüm üzerinde" mesajı verilecek.Şu anda Ankaragücü maçında Gomis'i yedek bırakmayı düşünmeyen Terim, Akhisar maçında kaçırdığı penaltının hırsı ile oyuncusunun patlama yapabileceğini düşünüyor.Gomis'in antrenmanlardaki performansını takip edecek olan İmparator, Fransız golcünün mutsuz, isteksiz ve formsuz h,li devam ederse yıldız golcüyü yedek bırakacak. Ancak Terim, şu anda ayrılığı mümkün olmayan Bafetimbi Gomis'e görev vermeyi düşünüyor ve oyuncusunu kaybetmeyi hiç düşünmüyor.Yine de bu konuda son kararı Gomis'in hem tavırları hem de sergilediği performanslar, önümüzdeki günlerde tam anlamıyla netleştirecek.