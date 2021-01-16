Fatih Terim: 'Gitmiyorum! Zirve beni bekliyor'

Beklenti belli

Galatasaray'da Fatih Terim'in "Derin yalnızlık hissediyorum" sözleriyle yükselen tansiyon, geçtiğimiz gün Başkan Mustafa Cengiz'in açıklamalarıyla düştü.Terim bir yandan istediği oyuncuların takviyesini beklerken diğer yandan da Beşiktaş karşısında sahadan galibiyetle ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Son birkaç günde yaşanan kaotik ortamdan oyuncularının etkilenmemesini, sadece derbi zaferine odaklanması isteyen tecrübeli teknik adam bu konuda bir toplantı gerçekleştirdi.Florya'da dün yapılan antrenman öncesi takıma seslenen Fatih Hoca "Y" diyerek derbiden zafer beklediğini söyledi.