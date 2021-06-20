Galatasaray'ın yeni başkanı Burak Elmas, seçimi kazanmasının ardından Fatih Terim ile yola devam edeceklerini ve deneyimli teknik adamın, pazartesi takımın başında olacağını açıkladı. Fatih Terim ise tweet atarak sarı-kırmızılılara müjdeyi verdi.
Mazbata törenine kadar zaman kaybetmeye niyetlerinin olmadığını açıklayan Burak Elmas, "Hocamızla görüştük, yarın (pazartesi) sabah takımın başında, evimiz Florya'da idmanlara başlayacak. Galatasaray'ın teknik direktörü Galatasaraylı Fatih Terim'dir. Mazbata, mukavele ve seremoni ile kaybedecek 1 dakikamız bile yok. Yapacak çok işimiz var ve birlikte çok şey başaracağız." ifadeleriyle bu gelişmeyi duyurdu.
31 Mayıs'ta sözleşmesi biten Fatih Terim, 21 Haziran Pazartesi günü ile birlikte Galatasaray'daki görevine devam edecek.
GALATASARAY'IN AÇIKLAMASI
Başkan Burak Elmas'ın ardından Galatasaray Kulübü'nün resmi hesabından da Fatih Terim'in pazartesi günü görevinin başında olacağı duyuruldu.
Mazbata törenine kadar zaman kaybetmeye niyetlerinin olmadığını açıklayan Burak Elmas, "Hocamızla görüştük, yarın (pazartesi) sabah takımın başında, evimiz Florya'da idmanlara başlayacak. Galatasaray'ın teknik direktörü Galatasaraylı Fatih Terim'dir. Mazbata, mukavele ve seremoni ile kaybedecek 1 dakikamız bile yok. Yapacak çok işimiz var ve birlikte çok şey başaracağız." ifadeleriyle bu gelişmeyi duyurdu.
31 Mayıs'ta sözleşmesi biten Fatih Terim, 21 Haziran Pazartesi günü ile birlikte Galatasaray'daki görevine devam edecek.
GALATASARAY'IN AÇIKLAMASI
Başkan Burak Elmas'ın ardından Galatasaray Kulübü'nün resmi hesabından da Fatih Terim'in pazartesi günü görevinin başında olacağı duyuruldu.