Galatasaray'ın yeni başkanı Burak Elmas, seçimi kazanmasının ardından Fatih Terim ile yola devam edeceklerini ve deneyimli teknik adamın, pazartesi takımın başında olacağını açıkladı. Fatih Terim ise tweet atarak sarı-kırmızılılara müjdeyi verdi.Mazbata törenine kadar zaman kaybetmeye niyetlerinin olmadığını açıklayan Burak Elmas, "." ifadeleriyle bu gelişmeyi duyurdu.31 Mayıs'ta sözleşmesi biten Fatih Terim, 21 Haziran Pazartesi günü ile birlikte Galatasaray'daki görevine devam edecek.Başkan Burak Elmas'ın ardından Galatasaray Kulübü'nün resmi hesabından da Fatih Terim'in pazartesi günü görevinin başında olacağı duyuruldu.