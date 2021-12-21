Fatih Terim: 'Gerekirse herkesle mücadele edeceğiz'

Cezası nedeniyle kulübede yer alamayan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Florya'da yapılan idmanda oyuncularını motive etmeye çalışıyor.
Son Başakşehir karşılaşmasında hakem Zorbay Küçük'le yaşanan diyaloglar ve kulübün kurullarla mücadelesi nedeniyle moraller bozulurken, tecrübeli çalıştırıcı takımını sahaya odaklamaya çalışıyor.
Fanatik Gazetesi'nde yer alan habere göre; Adana Demirspor deplasmanı öncesi oyuncularıyla kısa bir toplantı gerçekleştiren Fatih Terim, "Kafanızı kaldırın, gerekirse herkesle mücadele edeceğiz. Biz Galatasarayız" ifadelerini kullandı.
Sarı-Kırmızılılar, 1-1'lik Başakşehir beraberliği sonrası tek taktik antrenmanla Adana'ya geçmişti.
Son Başakşehir karşılaşmasında hakem Zorbay Küçük'le yaşanan diyaloglar ve kulübün kurullarla mücadelesi nedeniyle moraller bozulurken, tecrübeli çalıştırıcı takımını sahaya odaklamaya çalışıyor.
Fanatik Gazetesi'nde yer alan habere göre; Adana Demirspor deplasmanı öncesi oyuncularıyla kısa bir toplantı gerçekleştiren Fatih Terim, "Kafanızı kaldırın, gerekirse herkesle mücadele edeceğiz. Biz Galatasarayız" ifadelerini kullandı.
Sarı-Kırmızılılar, 1-1'lik Başakşehir beraberliği sonrası tek taktik antrenmanla Adana'ya geçmişti.