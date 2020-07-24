Fatih Terim: 'Gelecek sezon için hazırlanacağız'

Benim de, oyuncularımın da, Galatasaraylıların da istemediği ve beklemediği bir yerde bitiriyoruz ligi.

Teknik Direktörü Fatih Terim, Antalyaspor karşılaşmasının öncesinde açıklamalarda bulundu.Sarı-kırmızılı takımda futbolculuk ve teknik adam kariyerinde toplam 900. maçına çıkacağını söyleyen Fatih Terim "900. maçımmış, resmi olarak 900 maç ciddi bir rakam. Allah herkese nasip etsin bir takımda 900 maç. 900 maçın hikayesini tek tek anlatabilirim, hepsini tek tek yaşadım ve unutmadım. Çok mutluyum. Ben hatırlatılınca yaşayan biriyim, hesap etmem. Hepsinin ayrı yeri var, tek tek de unutmadan söyleyebilirim çünkü o kadar güzel şeyler yaşadım ki... Allah her futbol adamına nasip etsin." dedi.Gelecek sezon için açıklama yapan Terim "" diye konuştu.