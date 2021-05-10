Fatih Terim, Gedson Fernandes için yeniden devrede

Beşiktaş derbisinde Atiba ve Josef ikilisine karşı ne yapacağı merakla beklenen Galatasaray'ın genç orta sahası Gedson Fernandes, başarılı bir performans ortaya koyarak galibiyette önemli rol oynadı.



Kiralık olarak G.Saray forması giyen Portekizli'nin 1 sezon daha kiralanması için görüşmeler sürüyordu. Ancak G.Saray'daki seçim belirsizliği sonrasında transfer çalışmaları da ağır gidiyordu. Terim daha önce, "Hem Gedson hem de Halil'in kalmasını istiyorum. Ancak seçim işleri bizi zorluyor." demişti.



Tecrübeli teknik adamın Gedson için bizzat devreye girdiği öğrenildi. Benfica ve Rui Costa'yla görüşen Terim'in önemli mesafe kat ettiği belirtildi. Gedson'un da 1 yıl Galatasaray'da kalmaya sıcak baktığı ifade ediliyor.



