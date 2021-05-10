Fatih Terim, Gedson Fernandes için yeniden devrede

Derbide harika bir futbol sergileyen Portekizli Gedson Fernandes için görüşmeler, ağır gidiyordu. Fatih Terim bizzat devreye girdi.

Abone Ol
Fatih Terim, Gedson Fernandes için yeniden devrede
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
10 Mayıs 2021 10:14
Gedson Fernandes
Gedson Fernandes
Galatasaray
Beşiktaş derbisinde Atiba ve Josef ikilisine karşı ne yapacağı merakla beklenen Galatasaray'ın genç orta sahası Gedson Fernandes, başarılı bir performans ortaya koyarak galibiyette önemli rol oynadı.

Kiralık olarak G.Saray forması giyen Portekizli'nin 1 sezon daha kiralanması için görüşmeler sürüyordu. Ancak G.Saray'daki seçim belirsizliği sonrasında transfer çalışmaları da ağır gidiyordu. Terim daha önce, "Hem Gedson hem de Halil'in kalmasını istiyorum. Ancak seçim işleri bizi zorluyor." demişti.

Tecrübeli teknik adamın Gedson için bizzat devreye girdiği öğrenildi. Benfica ve Rui Costa'yla görüşen Terim'in önemli mesafe kat ettiği belirtildi. Gedson'un da 1 yıl Galatasaray'da kalmaya sıcak baktığı ifade ediliyor.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.